関東地方と伊豆諸島では、５月１日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、関東甲信地方では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 ［気象概況］低気圧が、前線を伴って東シナ海を東北東へ進んでいます。この低気圧は、３０日夜にかけて四国の南に進み、５月１日は、東日本太平洋側の沿岸付