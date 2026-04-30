日本三古湯の一つに数えられる道後温泉は、傷を癒やす白鷺（しらさぎ）の伝説に始まる3000年以上の歴史を持っています。聖徳太子の来浴の伝承もあり、夏目漱石など、多くの著名人が訪れたことでも有名です。そのシンボルである「道後温泉本館」は、1894年に建築された木造三層楼の公衆浴場で、現役の公衆浴場として全国で初めて国の重要文化財に指定されました。2024年12月には約5年半にわたる保存修理工事が完了し、明治の面影を