【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 雀鳳 全自動麻雀卓 麻雀卓（デジタル表記 牌28mm アルミ脚/ゴールド） Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に「雀鳳」ブランドの家庭用全自動麻雀卓が追加された。 セールでは、静音・コンパクト設計