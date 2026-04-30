【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 ONE STEP 全自動麻雀卓（牌33mm、ガラス脚/マットブラック) Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にONE STEPの家庭用全自動麻雀卓が追加された。 セールでは、静音設計で快適にゲームを楽しめるモデル