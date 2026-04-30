経済産業省が30日発表した2025年度の鉱工業生産指数速報は、前年度より0.2％低い101.2だった。低下は4年連続。同時に公表した26年3月の生産指数速報（季節調整済み）は前月より0.5％低い101.9だった。2カ月連続で低下した。基調判断は「生産は一進一退」で据え置いた。