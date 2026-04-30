Snow Manの渡辺翔太が29日、東京・伊勢丹新宿店で開催されているポップアップイベント『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』に来場した。【写真】爽やか…！ブラックコーデを着こなす渡辺翔太同イベントは「イタリアのバカンス」のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスをたどる旅へと誘う。ウィメンズのポップアップに