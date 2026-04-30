親子でお金を出し合って建てた二世帯住宅の名義を、相続対策として子どもの単独名義とする事例が時折見受けられます。しかし、その名義の付け方が、かえって税金や相続の火種になることもあります。 そこで本記事では、親子で費用を分担して建てた二世帯住宅を、子どもの単独名義とする相続対策の是非について考えていきます。 「親もお金を出したのに子ども単独名義」は贈与税が問題になる 親が建築費の一部を負