高松北警察署 高松市の住宅の敷地内に侵入したとして、17歳の男子高校生が29日、住居侵入の疑いで現行犯逮捕されました。 高松北警察署によりますと、4月29日午後11時50分ごろ、男性（74）が「敷地内に見知らぬ男が潜んでいる」と近くにいた警察官に伝えました。 約5分後に警察官が男子高校生を発見し、住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。警察官は、別の事案で男子高校生を探していたということです。 警察の調べ