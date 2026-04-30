俳優の駒田一、元宝塚月組トップスターで女優の彩輝なお、元ＡＫＢ４８で女優の増田有華らが出演する舞台「ＰＲＩＶＡＴＥＦＥＡＲＳｉｎＰＵＢＬＩＣＰＬＡＣＥＳ」が東京・シアター代官山で５月２４日まで上演中。ミュージカルスターたちによるストレートプレイとして注目されている。英国の劇作家アラン・エイクボーンが２００４年に発表した作品の日本初演。小田島創志が翻訳、元吉庸泰が演出を手掛ける。英ロンド