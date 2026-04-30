◆米大リーグレッズ―ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発。５回まで３安打無失点で、山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている中で、早くも３勝目の権利を手に入れた。初回二死、サリバンの走者一掃の二塁打で３点の援護をもらった菅野はその裏２