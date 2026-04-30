◆欧州ＣＬ▽準決勝第１戦Ａマドリード１―１アーセナル（２９日、エスタディオ・メトロポリターノ）Ａマドリード対アーセナルの第１戦は、互いにＰＫを決めて１―１で引き分けた。アーセナルは前半４２分、ペナルティーエリア内でスビメンディからのパスを受けたヨケレスが後方から倒され、ＰＫを獲得。これをヨケレスが自ら右足で決めて先制した。スウェーデン代表ＦＷのヨケレスは今大会５得点目。同国はＷ杯１次リーグ第