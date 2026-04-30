人気レースクイーンの根岸しおり（29）が30日までに自身のインスタグラムを更新。リングガールデビューを報告し、セパレートのコス姿を披露した。「西口向上委員会として、西口プロレスで本日リングガールデビューしました」と報告。白＆ピンクのセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「全てがドキドキでたくさん笑ったー見てくださった皆様、本日はありがとうございました！！」と感謝し、「これから1年間よろしく