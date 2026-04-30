お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイが、29日放送のTBS系『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（後7：00）に出演し、これまであまり語られてこなかった実家の家業について明かした。検証企画の最中に飛び出した突然の告白に、スタジオから驚きの声が上がった。Wエンジン・チャンカワイが交際宣言出会いは“婚活バスツアー”で4歳年上番組では「3日間オリーブオイルで揚げた揚げ物を食べ続けたら体重はどうなるの