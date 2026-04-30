俳優・岸井ゆきの（３４）主演で今秋全国公開予定の映画「すべて真夜中の恋人たち」（岨手由貴子監督）に、俳優の松坂桃李（３７）が声のみで出演していることが２９日、分かった。芥川賞作家・川上未映子による初の恋愛、長編小説となった同名作品を映画化。松坂は、岸井演じるフリー校閲者の主人公・冬子の心の声を、男性の深くも優しい声で届ける重要な“語り役”を演じている。松坂は「心の声という特殊な形で参加させて