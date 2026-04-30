全長5mの「トヨタ“大型FFセダン”」に注目！「アバロン」はトヨタが海外で展開している高級セダンです。かつて日本でも逆輸入という形で発売されたたほか、「プロナード」という別の名前で展開したこともあるのですが、現在のアバロンはどうなっているのでしょか。アバロンは、北米向けの最上級セダンとして1994年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの全長5m級「大型FFセダン」です！（30枚）初代は迫力の