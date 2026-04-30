【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にThrustmasterのステアリングコントローラー「T248R」が追加された。 「T248R」は、PlayStation 5/4の正式にライセンスを取得したステアリングコントローラーとして