【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 レバーレスコントローラー「VICTRIX PRO KO」 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にVictrixのコントローラーが追加された。 セールでは、SONYの公式ライセンスを取得したレ