【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にSHURE（シュア）のイヤホンが追加された。 本セールでは、完全ワイヤレス高遮音性イヤホン「AONIC 215」（第2世代）および有線タイプの高遮音性イヤホン「AONIC 215」に、Musicキ