【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。 対象商品には、軽量・薄型ボディに高い性能を凝縮したIntel Core 7/NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載した