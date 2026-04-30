◇ナ・リーグロッキーズ−レッズ（2026年4月29日シンシナティ）ロッキーズの菅野智之投手(36)が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦に先発。5回まで相手打線を無失点に封じ、試合をつくった。初回は1死からマクレーンに中前打を浴びると、二盗も許し2死二塁と得点圏に走者を背負った。それでも4番・スチュワートの中前に抜けそうな打球を遊撃手・トーバーが飛びつき捕球。すぐさま立ち上がってバックホーム。生還を