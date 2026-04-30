29日、NPT再検討会議で発言する米国のヨー国務次官補＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議は29日、米国のイラン攻撃を巡り加盟国が非難合戦を繰り広げ、紛糾した。米国はイランがNPTの義務を果たしていないと重ねて批判し、軍事行動を正当化。中国とロシアは、攻撃は国際法違反だとしてイランと共闘する姿勢を見せた。NPT体制の亀裂が表面化し、核軍縮の機運