28日の衆議院総務委員会で、参政党の青木ひとみ議員が、選挙での供託金が高すぎる問題を取り上げた。【映像】「若い人たちが挑戦できるような制度を」青木議員の訴え青木議員は「民主主義は国民一人一人が政治に参加して多様な声が国会に反映されることで成り立ちます。しかし衆議院議員の小選挙区の供託金300万円は極めて高額で、海外と比べても突出しており、被選挙権が実質的に財力のある人に有利な仕組みになっているので