【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にIODATAのゲーミングモニター「GigaCrysta」が追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。 対象商品には、WQHD＆240Hz対応のモニターで映像美となめらかさを実現する「EX-G