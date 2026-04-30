【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 ASUS AMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード PCIe 5.0 16GB GDDR6 TUF-RX9070XT-O16G-GAMING Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にASUSのAMD Radeon RX 9070 XT搭載ビデオカード「TUF-RX9070XT-O16G-GAMING」が追加さ