ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２９日（日本時間３０日）に本拠地トロントでのレッドソックス戦に「４番・三塁」で先発出場し、４打数１安打２打点だった。打率２割２分４厘。チームは８―１で快勝した。岡本が真価を発揮したのは１点を追う３回二死満塁だった。右腕ベヨの２ボールからの３球目、外角低めの９５・２マイル（約１５３・２キロ）のシンカーを強打。打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）の痛