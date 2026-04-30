【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にシャオミ（Xiaomi）のスマートウォッチが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。 対象商品には、GPSと5気圧防水機能内蔵の「Redmi Watch 5」と、GPSとコンパス機能を搭載した「Xia