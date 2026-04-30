ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２９日（日本時間３０日）に本拠地シカゴでのエンゼルス戦に「３番・一塁」で先発出場し、２打数無安打、３四球だった。打率２割３分６厘。チームは延長１０回の熱戦を３―２でサヨナラ勝ちして３連勝を飾った。相手先発は菊池雄星投手（３４）。メジャー移籍後初の日本投手との対戦だ。注目の初対決は初回一死一塁。カウント２―２からの５球目、真ん中低めの９５・６マイル（約１