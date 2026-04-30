NilCraftは4月28日、既婚男性の「お財布事情」についての調査結果を発表した。調査は2026年4月22日〜23日、お小遣い制の20歳〜59歳の既婚男性300名を対象にインターネットで行われた。○既婚男性のお小遣い「月2〜3万円未満」が最多毎月のお小遣いの金額毎月のお小遣い額について質問したところ、最も多かった回答は「2万円〜3万円未満」で24.3%(73名)となった。次いで「1万円〜2万円未満」が16.0%(48名)、「3万円〜4万円未満」が1