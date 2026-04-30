中東で大量の石油がとれるのはなぜ？ 砂漠はもともと海だった！ 石油や軽油、ガソリンなどの石油製品のもとになる原油。日本はこの原油の輸入のほとんどを、アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの中東地域に頼っています。2024年2月の統計でも、原油輸入量の中東依存度は96.7％となっています。 このような経緯もあってか、日本から見て、中東の国々は産油国のイメージが強いでしょう。事実、ＯＰＥＣ（石油輸出国機