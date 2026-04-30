米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、石油製品需要の４週間移動平均は日量２０５５万８０００バレルまで小幅に増加したが、イラン戦争が始まってから需要は頭打ち。ただ、ガソリン需要の４週間移動平均は日量８９５万３０００バレルまで増加し、年初来の最高水準を更新。ガソリン小売価格は高止まりしているが、需要期に入っていることからガソリン消費は堅調。 MINKABU PRESS