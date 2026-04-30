おつまみ＆副菜に便利な「味噌田楽」 おつまみやあと一品足りないときに重宝するのが「味噌田楽」。お酒にもごはんにも合うし、簡単に作れるところも人気ですよね。「味噌田楽」といえば、こんにゃくが大定番と思っている方も多いと思いますが、じつはこんにゃく以外にもおいしいレシピが。今回は、野菜を使った田楽をフィーチャー！ こんにゃくのプルプル食感もいいけれど、野菜も絶品。さっそくレシピをチェックしてみてくださ