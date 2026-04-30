「メンズメイク」や「男性美容」のキーワードが広がり、SNSや動画を通じて男性が美容情報に触れる機会も増えた。一方で、そうした変化がすべての層に広がっているわけではない。小林製薬によると、いまなおスキンケアアイテムを使っていない男性は約65％にのぼるという。そんな中、あらためて注目されているのが「シミ」。同社によると、男性のシミは女性に比べて濃く、40代頃から大きなシミが目立ちやすくなる傾向がみられたと