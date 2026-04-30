同企画は「月末はちょっとやさしく“まるく”おわろう」をテーマに、月に1度のお得な機会として実施するもの。ブランド名の「サンマルク」にちなみ、30日（サンマル）に「チョコクロ9個（ク）」を割引販売する遊び心のある設定が特徴だ。日常利用の促進と、新規客の来店きっかけ創出を狙う。【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』同社は、日常に最も近い街角カフェへの進化を掲げ、2029年度までに370店舗体制を