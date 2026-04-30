「ホワイトソックス３−２エンゼルス」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスは延長戦の末にサヨナラ勝ちを収め、エンゼルスをスイープ。試合後、球団はサンディエゴへ移動する様子を公開し、村上宗隆内野手がカメラに向かって荒ぶる姿を披露しファンの反響を呼んだ。村上はこの日、延長十回にサヨナラへつながる四球を選ぶなど３四球をマーク。無安打に終わったがチームの３連勝に大きく貢献した。試合後、パドレス戦に備え