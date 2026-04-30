5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が29日、グローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」の公式映像を公開した。【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT「TOGETHER FOR TOMORROW」は、心の健康の出発点を共感（Empathy）とし、互いに先入観なく理解し合い、より良い明日をともに作っていこうという趣旨で企画された。これは「それぞれ違