【WWE】RAW（4月27日・日本時間28日／テキサス・ラレド）【映像】米マットに起こった「異例」の大チャント米マットで、もうそこにはいないはずの“日本人女子レスラー”を求め、ファンの切実な叫びが響き渡る異例の光景が繰り広げられた。ベッキー・リンチが保持する女子インターコンチネンタル王座のオープンチャレンジに、イヨ・スカイが呼応。ハイレベルな攻防の末、ASUKAの乱入という衝撃の形で決着した直後、テキサスの夜