ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。4月30日（木）放送の同番組では、「神社のほこらにジャストフィットする『猫神様』」や「狙いゼロ！ネコたちのミラクル写真館」などを紹介する。【写真】まさに“猫神様”！神社のほこらにジャストフィットするネコ今回は、いぬコメンテーターに野口五郎が初登場。野口が飼っているのは保護犬カフェから迎え入れた