ゴンチャでは、2026年4月27日から「リッチ マンゴープリン」が期間限定で発売中です（一部店舗を除く）。お茶との相性を追求したマンゴープリンマンゴーを味わい尽くすアジアンデザートティー「GO！GO！MANGO！」シリーズ第2弾として、"のむデザート"を楽しめる「リッチ マンゴープリン」が登場。マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめるデザートのような1杯です。今回の「リッチ マンゴープリン」のために、お茶との相性を追求し