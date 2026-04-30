プレミアリーグ終盤戦。順位争いが激しさを増すなかで、三笘薫とブライトンの存在感が確実に大きくなっている。その象徴とも言えるのが、４月21日に行なわれたチェルシー戦でのパフォーマンスだった。そのひとつ前のトッテナム戦で、三笘はパスカル・グロスのクロスに完璧に合わせ、鮮やかなゴールを決めた。英衛星放送スカイスポーツが「Exquisite volley（絶妙なボレー）」と称えれば、地元ニュースサイト『サセックス・ワー