アル・ナスルでプレーするポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、キャリア通算970得点目をマークした。アル・ナスルは現地４月29日、サウジアラビアリーグ第30節で先日にアジア・チャンピオンズリーグエリートを制したアル・アハリと対戦。２−０で快勝した。なかなかスコアが動かないなか、76分についに均衡を破る。決めたのは、ほかでもないC・ロナウドだ。41歳のポルトガル代表FWは、同胞ジョアン・フェリック