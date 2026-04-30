肺気胸のもう一つの主要な症状が、息苦しさです。なぜ安静にしていても呼吸が楽にならないのか、そして緊張性気胸と呼ばれる重篤な状態とはどのようなものかを知っておくことは、症状への正しい対処につながります。ここでは、息苦しさの仕組みと重症度による症状の違いについて解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテー