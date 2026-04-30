内臓脂肪と皮下脂肪では、減少に向けたアプローチに違いがあります。それぞれの代謝特性を踏まえたうえで、食事・運動・生活習慣の面から適切な方法を選ぶことが大切です。脂肪の種類に応じた取り組みを知ることで、より効率よく目標に近づくことができます。ここでは、それぞれに応じた具体的な方法を紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業