Thunderbolt 5 ハブ Other World Computing, Inc.（OWC）は、Amazonで4月30日（木）から5月3日（日）23時59分にかけて開催される「スマイルSale」に参加する。 対象となるのは14製品。Thunderbolt 3に対応するCFexpress Type Bカードリーダーや、ポータブルSSDケースなど、最大19％OFFのセール価格で提供する。 Thunderbolt 3 Card Reader Atlas FXR CFexpress Type B：11,9