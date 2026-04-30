30日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前営業日清算値比560ポイント安の3万3920ポイントで寄り付いた。前営業日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4341.33ポイントに対しては421.33ポイント安。 株探ニュース