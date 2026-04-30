インディーゲーム開発チーム「Knight of Karate」は、4月27日よりPC（Steam）向けソフト「Erehwon（エレフォーン）」の体験版をリリースしました。本作は、ダンジョンで手に入れた装備によってパーティ内の役割や立ち位置が次々と更新されていく、ハック＆スラッシュ型の3DダンジョンクロウルRPG。今回配信された体験版では、本編の前日譚となる物語をプレイでき、約3〜4時間のボリュームで本作独自の装備ビルドシステムの面白