日本サッカー協会の技術委員長である山本昌邦氏はこのほど、2026年北中米ワールドカップ（W杯）期間中も「トレーニングパートナー制度」を継続し、約20人のU-19選手を日本代表に帯同させる方針を明らかにした。中国の著名サッカー解説者である劉建宏（リウ・ジエンホン）氏は自身の動画系SNSで、この制度は日本サッカーにおける長期的人材育成システムの重要な一環だと指摘した。日本代表は2018年ロシアワールドカップの際にも同様