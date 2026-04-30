俳優の松坂桃李（37）が、フランスの第79回カンヌ映画祭（5月12〜23日）で「ある視点」部門に正式出品される映画「すべて真夜中の恋人たち」（監督岨手由貴子、今秋公開）に声のみで出演する。岸井ゆきの（34）演じる、人との関わりを避け孤独な生活を送る主人公が、年上の男性と出会い、自らの孤独や感情と向き合う物語。松坂は主人公の心の声を届ける「語り」役。「湿度が高くぬくもりのある作品です。日常的に落ちている