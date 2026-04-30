カンボジアから覚醒剤を密輸したとして、茨城県警は２８日、いずれもカンボジア国籍でつくば市の技能実習生の２４歳と２３歳の男２人を覚醒剤取締法違反（営利目的輸入）容疑で再逮捕した。発表によると、両容疑者は２月１９日、他の仲間と共謀してカンボジアから覚醒剤約１７１．９７グラムを溶かした液体をベビーオイルのボトルに入れて航空貨物で発送し、日本国内に密輸した疑い。県警は２人の認否を明らかにしていない。