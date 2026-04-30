K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が30日までに自身のインスタグラムを更新。29日に現役を引退した夫をねぎらう2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「勝利おめでとう」とつづり始めた。ベルトを肩に抱えた武尊との笑顔2ショットとともに「そして現役生活お疲れ様でした」とねぎらった。ネットでは「ほんとに感動しました」「良い笑顔」「二人で掴んだ勝利ですね」「最高のフィナーレお