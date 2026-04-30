【ロンドン＝横堀裕也、ワシントン＝栗山紘尚】米国を国賓訪問中のチャールズ英国王は２８日、米議会で演説し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の重要性を強調し、揺らぐ英米の「特別な関係」の修復に向けて熱弁をふるった。対イラン軍事作戦を巡って急速に悪化する英米関係への危機感を背景に、「国王による最も政治的なスピーチの一つ」（英民放スカイニュース）となった。結束訴え英君主による米議会での演説は、１９９１年の